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На біржі ПФТС п'ятирічні
держоблігації б'ють рекорди

На біржі ПФТС п'ятирічні держоблігації б'ють рекорди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:51

На біржі ПФТС п'ятирічні держоблігації б'ють рекорди

Пропонуємо до обговорення:
Останній аукціон вересня на біржі ПФТС закінчився черговим рішенням Міністерства фінансів задовольнити частину попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і продовжити зниження процентних ставок.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:51

Рекордно много взяли в долг!
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