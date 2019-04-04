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На біржі ПФТС п'ятирічні держоблігації б'ють рекорди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Останній аукціон вересня на біржі ПФТС закінчився черговим рішенням Міністерства фінансів задовольнити частину попиту на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і продовжити зниження процентних ставок.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:51
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