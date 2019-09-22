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Уряд сподівається на нову
програму з МВФ до кінця року

Уряд сподівається на нову програму з МВФ до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:52

Уряд сподівається на нову програму з МВФ до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Український уряд зберігає очікування про затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом до кінця року.

Дивися повний текст Уряд сподівається на нову програму з МВФ до кінця року.
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