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Державну та комунальну землю
продаватимуть через Prozorro

Державну та комунальну землю продаватимуть через Prozorro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:56

Державну та комунальну землю продаватимуть через Prozorro

Пропонуємо до обговорення:
В уряді планують після запуску ринку сільськогосподарської землі продавати державну та комунальну землю через систему «Prozorro.Продажі».

Дивися повний текст Державну та комунальну землю продаватимуть через Prozorro.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:56

В Prozorro нашли кучу нарушений!!!
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