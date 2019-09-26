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«Промінвестбанк» намагається
зупинити продаж своїх акцій...

«Промінвестбанк» намагається зупинити продаж своїх акцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:42

«Промінвестбанк» намагається зупинити продаж своїх акцій...

Пропонуємо до обговорення:
«Промінвестбанк» ініціював кримінальну справу, щоб зупинити примусовий продаж 99,77% своїх акцій на біржі.

Дивися повний текст «Промінвестбанк» намагається зупинити продаж своїх акцій через суд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:43

По всей видимости банк ждёт судьба VTB
cia
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