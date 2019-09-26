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«Промінвестбанк» намагається зупинити продаж своїх акцій...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:42
Пропонуємо до обговорення:
«Промінвестбанк» ініціював кримінальну справу, щоб зупинити примусовий продаж 99,77% своїх акцій на біржі.
Дивися повний текст «Промінвестбанк» намагається зупинити продаж своїх акцій через суд
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:43
По всей видимости банк ждёт судьба VTB
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