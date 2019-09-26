Президент України Володимир Зеленський розповів про законодавчі ініціативи, метою яких є залучення іноземного капіталу в Україну.
Дивися повний текст Уряд підготував законопроекти, які залучать в Україну іноземний капітал.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:43
Уряд підготував законопроекти, які залучать в Україну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд підготував законопроекти, які залучать в Україну іноземний капітал.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:43
похоже на "темник" )))) тем более, что сейчас, как мы знаем - МВФ уже свалили так ни о чём и не договорившись
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