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Уряд підготував законопроекти,
які залучать в Україну...

Уряд підготував законопроекти, які залучать в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:43

Уряд підготував законопроекти, які залучать в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський розповів про законодавчі ініціативи, метою яких є залучення іноземного капіталу в Україну.

Дивися повний текст Уряд підготував законопроекти, які залучать в Україну іноземний капітал.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:43

похоже на "темник" )))) тем более, что сейчас, как мы знаем - МВФ уже свалили так ни о чём и не договорившись
maxshurko
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