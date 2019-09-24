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Міністр інфраструктури
запропонував новий принцип...

Міністр інфраструктури запропонував новий принцип...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51

Міністр інфраструктури запропонував новий принцип...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долари за "кубик".

Дивися повний текст Міністр інфраструктури запропонував новий принцип розмитнення авто.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51

Глупість тому що тоді треба відміняти ПДВ. А відміняти ПДВ означає міняти податкову систему України.
r_shved
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:38

r_shved

В Грузії є ПДВ. Це їм не заважає мати адекватні суми растаможки авто
qwas
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:21

штопаные вы рехформаторы!!!!
до выборов рассказывали ,что расстаможка будет -недорого.
а оказывается,надо кормить лугандонию с пенсами и всё за счёт ПАХАРЕЙ.
3.14ДАРАСЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:16

... долар, два, або три за “кубик”

Так доллар, два или три оно предлагает за "кубик"?
Как можно делать такие расплывчатые вбросы?
Ведь при двигателе в 2.0л это превращается в 2000/4000/6000$ за авто. С учетом НДС и тд налогов это уже многовато получается.
И вообще какого лещего министр оперирует именно долларами, на таможне в качестве расчета будут баксы принимать??? Я не против растаможки в нац. валюте, а именно 1 грн/1кубик :D
DoooM
 
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