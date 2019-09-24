В Україні пропонують ввести максимально простий принцип розмитнення авто зі ставкою в один-три долари за "кубик".
Дивися повний текст Міністр інфраструктури запропонував новий принцип розмитнення авто.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51
Міністр інфраструктури запропонував новий принцип...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міністр інфраструктури запропонував новий принцип розмитнення авто.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51
Глупість тому що тоді треба відміняти ПДВ. А відміняти ПДВ означає міняти податкову систему України.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:38
r_shved
В Грузії є ПДВ. Це їм не заважає мати адекватні суми растаможки авто
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:21
штопаные вы рехформаторы!!!!
до выборов рассказывали ,что расстаможка будет -недорого.
а оказывается,надо кормить лугандонию с пенсами и всё за счёт ПАХАРЕЙ.
3.14ДАРАСЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:16
Так доллар, два или три оно предлагает за "кубик"?
Как можно делать такие расплывчатые вбросы?
Ведь при двигателе в 2.0л это превращается в 2000/4000/6000$ за авто. С учетом НДС и тд налогов это уже многовато получается.
И вообще какого лещего министр оперирует именно долларами, на таможне в качестве расчета будут баксы принимать??? Я не против растаможки в нац. валюте, а именно 1 грн/1кубик
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