Уряд працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.
Дивися повний текст В Україні введуть електронні водійські посвідчення і студентські квитки.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13
В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
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Дивися повний текст В Україні введуть електронні водійські посвідчення і студентські квитки.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13
У 100% полицейских есть мобильные телефоны на которые можно поставить QR-код ридер и приложение для связи с базой.
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