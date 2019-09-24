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В Україні введуть електронні
водійські посвідчення і...

В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13

В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.

Дивися повний текст В Україні введуть електронні водійські посвідчення і студентські квитки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13

У 100% полицейских есть мобильные телефоны на которые можно поставить QR-код ридер и приложение для связи с базой.
Horus
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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