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В Україні введуть електронні
водійські посвідчення і...

В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13

В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.

Дивися повний текст В Україні введуть електронні водійські посвідчення і студентські квитки.
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У 100% полицейских есть мобильные телефоны на которые можно поставить QR-код ридер и приложение для связи с базой.
Horus
 
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Тепер поліцейські у яких немає сканерів будуть змушені дзвонити у відділок щоб там пробили по базі і підтвердили наявність посвідчення, на це іде час. А не простіше як раніше, просто возити посвідчення водія із собою? Це звичайно не так круто, як операції із гаджетами, зате на порядок швидше і надійніше. "Країна у смартфоні" рухається трохи не в тому напрямку. У більшості країн світу, в т.ч. США і Європі посвідчення водія якраз таки у вигляді картки, і їх анітрохи не турбує така старомодна неелектронна технологія.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:06

  NetSerpent написав:Тепер поліцейські у яких немає сканерів будуть змушені дзвонити у відділок щоб там пробили по базі і підтвердили наявність посвідчення, на це іде час. А не простіше як раніше, просто возити посвідчення водія із собою? Це звичайно не так круто, як операції із гаджетами, зате на порядок швидше і надійніше. "Країна у смартфоні" рухається трохи не в тому напрямку. У більшості країн світу, в т.ч. США і Європі посвідчення водія якраз таки у вигляді картки, і їх анітрохи не турбує така старомодна неелектронна технологія.


А по-моему очень даже здравая идея. Если у меня есть права, но я их не взял с собой, сейчас я не могу сесть за руль... нонсенс. Если права есть - они есть, информация об этом должна быть в базе данных. Зачем возить кусок пластика с собой. Особенно в эпоху 5G, каршеринга и прочих плюх. Я за единый ID card на все случаи жизни. Правда вот кормуха для гайцов ещё одна уплывёт... Ну то также.
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