Уряд працює над запуском цифрових водійських прав і студентських квитків.
Дивися повний текст В Україні введуть електронні водійські посвідчення і студентські квитки.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13
В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні введуть електронні водійські посвідчення і студентські квитки.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:13
У 100% полицейских есть мобильные телефоны на которые можно поставить QR-код ридер и приложение для связи с базой.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:52
Тепер поліцейські у яких немає сканерів будуть змушені дзвонити у відділок щоб там пробили по базі і підтвердили наявність посвідчення, на це іде час. А не простіше як раніше, просто возити посвідчення водія із собою? Це звичайно не так круто, як операції із гаджетами, зате на порядок швидше і надійніше. "Країна у смартфоні" рухається трохи не в тому напрямку. У більшості країн світу, в т.ч. США і Європі посвідчення водія якраз таки у вигляді картки, і їх анітрохи не турбує така старомодна неелектронна технологія.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:06
А по-моему очень даже здравая идея. Если у меня есть права, но я их не взял с собой, сейчас я не могу сесть за руль... нонсенс. Если права есть - они есть, информация об этом должна быть в базе данных. Зачем возить кусок пластика с собой. Особенно в эпоху 5G, каршеринга и прочих плюх. Я за единый ID card на все случаи жизни. Правда вот кормуха для гайцов ещё одна уплывёт... Ну то также.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:19
Зараз вже є електронні страхові поліси, можна назвати номер і все (а перевіряти все одно в базі одночасно з посвідченням), можна платити з телефону по NFC, мати купу бонусних та дисконт. карток у додатку, чому такого не може бути з правами? Ніхто ж не заборонить пластикові права.
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56
Re: В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
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