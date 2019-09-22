Зі створенням бренду цифрового суспільства кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відслідковувати всі дані, які держава має про нього.
Дивися повний текст Українці отримають особистий кабінет жителя.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:54
Українці отримають особистий кабінет жителя
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Дивися повний текст Українці отримають особистий кабінет жителя.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:54
Звучит красиво, только вот хотелось бы надеяться, что не нужно ходить с распечатанной справкой о месте жительства :)
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:09
Каждая семья к 2000-му году получит по квартире(зачеркнуто) - кабинету!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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