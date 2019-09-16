У Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середня зарплата перевищила середній показник по Києву.
Дивися повний текст Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56
Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
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Дивися повний текст Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:01
Re: Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
Немногим ниже, процентов на 10-15
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