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Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56
Пропонуємо до обговорення:
У Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середня зарплата перевищила середній показник по Києву.
Дивися повний текст Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56
Медианный ребята покажите, медианный.
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wild2006
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:01
wild2006 написав:Медианный ребята покажите, медианный.
Немногим ниже, процентов на 10-15
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