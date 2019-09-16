У Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середня зарплата перевищила середній показник по Києву.
Дивися повний текст Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56
Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:01
Re: Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
Немногим ниже, процентов на 10-15
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:32
А может так?
Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Дарницком районе, 10 686 грн, на 31,3% меньше среднего показателя соответственно.
А в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер зарплаты превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 18 609 грн, 18 392 грн, 17 598 грн и 16 917 грн.
И с чего бы такая разница в одном городе? Не от того ли что именно в последних районах расположены госорганы и разные нефтегазы - а на левом берегу обычные люди работают?
11 тыс. гривень грязными - это и есть реальная зп по Киеву.
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