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Середня зарплата киян у
липні перевищила 16 тис. грн

Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56

Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
У Подільському, Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах середня зарплата перевищила середній показник по Києву.

Дивися повний текст Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:56

Медианный ребята покажите, медианный.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:01

Re: Середня зарплата киян у липні перевищила 16 тис. грн

wild2006 написав:Медианный ребята покажите, медианный.
Немногим ниже, процентов на 10-15
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:32

  Faceless написав:
wild2006 написав:Медианный ребята покажите, медианный.
Немногим ниже, процентов на 10-15


А может так?
Самый низкий уровень заработной платы наблюдался в Дарницком районе, 10 686 грн, на 31,3% меньше среднего показателя соответственно.

А в Подольском, Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах средний размер зарплаты превысил средний показатель по Киеву и составил соответственно 18 609 грн, 18 392 грн, 17 598 грн и 16 917 грн.

И с чего бы такая разница в одном городе? Не от того ли что именно в последних районах расположены госорганы и разные нефтегазы - а на левом берегу обычные люди работают?

11 тыс. гривень грязными - это и есть реальная зп по Киеву.
EKO
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