RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Повідомили, коли у Києві
почнуть опалювати об’єкти...

Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:03

Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...

Пропонуємо до обговорення:
Київ на 97% готовий до опалювального сезону.

Дивися повний текст Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти соціальної сфери.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91067
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:03

В нормальних державах опалення включаeться та виключаеться автоматом, реагуючи на погоду. Чиновники цим не займаються.
S999
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Нацбанку повідомили, що не планують викупом надлишків...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 08:24
1 51
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 08:24
andriyzhagun
Економіст спрогнозував, коли і на скільки подорожчає долар
R2 » Сер 25 вер, 2019 19:38
5 497
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 18:42
yama
В "Укрпошті" повідомили, коли почнуть збільшувати тарифи
R2 » Чет 26 вер, 2019 12:18
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 12:18
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.