Київ на 97% готовий до опалювального сезону.
Дивися повний текст Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти соціальної сфери.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:03
Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...
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Дивися повний текст Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти соціальної сфери.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:03
В нормальних державах опалення включаeться та виключаеться автоматом, реагуючи на погоду. Чиновники цим не займаються.
Додано: Суб 28 вер, 2019 02:06
Ну да, газ почти в 2 раза дешевле закупили чем в прошлом году, а про тарифы на отопление и гв скромно потупив взор молчат.
Не знаю как насчет подогрева теплом всех желающих, но маржу в тариф они заложили нехилую, себя "подогреть".
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