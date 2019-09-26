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Повідомили, коли у Києві
почнуть опалювати об’єкти...

Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:03

Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...

Пропонуємо до обговорення:
Київ на 97% готовий до опалювального сезону.

Дивися повний текст Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти соціальної сфери.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:03

В нормальних державах опалення включаeться та виключаеться автоматом, реагуючи на погоду. Чиновники цим не займаються.
S999
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 02:06

Ну да, газ почти в 2 раза дешевле закупили чем в прошлом году, а про тарифы на отопление и гв скромно потупив взор молчат.
Не знаю как насчет подогрева теплом всех желающих, но маржу в тариф они заложили нехилую, себя "подогреть".
EKO
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56

Re: Повідомили, коли у Києві почнуть опалювати об’єкти...

EKO написав:Ну да, газ почти в 2 раза дешевле закупили чем в прошлом году, а про тарифы на отопление и гв скромно потупив взор молчат.
Не знаю как насчет подогрева теплом всех желающих, но маржу в тариф они заложили нехилую, себя "подогреть".


У меня ОСМД снизило тариф на горячую воду на 17 процентов, собственно это парафия ОСМД, так как своя крышная котельная.
Честно говоря даже несколько раз внимательно перечитал счет, так как снижение цены в сфере ЖКХ наблюдал первый раз в своей жизни.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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