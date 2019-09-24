Мінфін планує в майбутньому випускати ОВДП, номіновані лише в національній валюті.
Дивися повний текст Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:24
Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:28
Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі
Перевод с министерского на человеческий: своим гражданам (займы на локальном рынке) будем давать "заработать" только гривневую бумагу, которая будет активно девальвироваться. Валюта нужна для отдачи старых и новых долгов нерезидентам. И не важно, что те нерезиденты - это в значительной степени тоже хохлы, но через офшорную прокладку.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:39
Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі
Так і Яник "хазяйнував". Порошенко стільки зусиль поклав, щоб зменшити боргове навантаження, а ці все спустили за три місяці.
Простіше кажучи - дають-бери, вертать-девальвуй.
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