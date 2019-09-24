Мінфін планує в майбутньому випускати ОВДП, номіновані лише в національній валюті.
Дивися повний текст Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:24
Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:28
Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі
Перевод с министерского на человеческий: своим гражданам (займы на локальном рынке) будем давать "заработать" только гривневую бумагу, которая будет активно девальвироваться. Валюта нужна для отдачи старых и новых долгов нерезидентам. И не важно, что те нерезиденты - это в значительной степени тоже хохлы, но через офшорную прокладку.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:39
Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі
Так і Яник "хазяйнував". Порошенко стільки зусиль поклав, щоб зменшити боргове навантаження, а ці все спустили за три місяці.
Простіше кажучи - дають-бери, вертать-девальвуй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:17
Общий госдолг (внутренний+внешний+гарантированный государством) на январь 2014 составлял 73226 млн.долл.
В апреле 2019 уже было 79822 млн.долл:
И это несмотря на девальвацию, которая обесценила в 3 раза внутренний долг, номинированный в гривне.
А за реструктуризацию Яресько будем расплачиваться % от роста ВВП вплоть до 2040 года.
Прекрасные усилия, ничего не скажешь...
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:53
И много такого долга в 2014м было? minfin.com.ua почему-то этот расклад в своих графиках не приводит. У него только средняя температура по больнице.
А девальвацию подготовил именно Янык. Забыли уже, как оно было? Сборы налогов наперёд (тоже, фактически, долг, но подозреваю, что minfin.com.ua его не учитывает и этим занижает долг при Яныке). Потом практически официально заявлено, что или Янык получает кредит от России и мы ещё немного живём на курсе 8 или правительство не знает где деньги брать. Потом недолгая радость, что Россия кредит одобрила. Ну а потом минус Янык, минус росссийский кредит, минус доллар по 8. Плюс расходы на армию. Могло быть и сильно хуже.
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