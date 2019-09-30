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Мінфін планує в майбутньому
випускати виключно гривневі ОВДП

Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:24

Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін планує в майбутньому випускати ОВДП, номіновані лише в національній валюті.

Дивися повний текст Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі ОВДП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:28

Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі

Перевод с министерского на человеческий: своим гражданам (займы на локальном рынке) будем давать "заработать" только гривневую бумагу, которая будет активно девальвироваться. Валюта нужна для отдачи старых и новых долгов нерезидентам. И не важно, что те нерезиденты - это в значительной степени тоже хохлы, но через офшорную прокладку.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:39

Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі

В 2017 році гривневі запозичення були тільки 32 млрд грн, зараз це 194 млрд грн. Доларові запозичення приблизно на такому ж рівні, як минулого року. Фактично ми не можемо зменшити доларові запозичення тільки через те, що банки не мають альтернативних джерел, куди алокувати ліквідність», — сказав він

Так і Яник "хазяйнував". Порошенко стільки зусиль поклав, щоб зменшити боргове навантаження, а ці все спустили за три місяці.
Він відзначив, що одним з ключових ризиків для управління боргом в Україні є велика частка валютного боргу, оскільки девальвація національної валюти суттєво збільшує співвідношення боргу до ВВП, як це сталося в 2014 році.

«Збільшення гривневої компоненти дозволяє знизити цей ризик досить суттєво», — додав Буца.

Простіше кажучи - дають-бери, вертать-девальвуй.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:17

  lapay написав:Так і Яник "хазяйнував". Порошенко стільки зусиль поклав, щоб зменшити боргове навантаження, а ці все спустили за три місяці.


Общий госдолг (внутренний+внешний+гарантированный государством) на январь 2014 составлял 73226 млн.долл.
В апреле 2019 уже было 79822 млн.долл:
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

И это несмотря на девальвацию, которая обесценила в 3 раза внутренний долг, номинированный в гривне.
А за реструктуризацию Яресько будем расплачиваться % от роста ВВП вплоть до 2040 года.

Прекрасные усилия, ничего не скажешь...
MaximS
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:53

  MaximS написав:И это несмотря на девальвацию, которая обесценила в 3 раза внутренний долг, номинированный в гривне.

И много такого долга в 2014м было? minfin.com.ua почему-то этот расклад в своих графиках не приводит. У него только средняя температура по больнице.

А девальвацию подготовил именно Янык. Забыли уже, как оно было? Сборы налогов наперёд (тоже, фактически, долг, но подозреваю, что minfin.com.ua его не учитывает и этим занижает долг при Яныке). Потом практически официально заявлено, что или Янык получает кредит от России и мы ещё немного живём на курсе 8 или правительство не знает где деньги брать. Потом недолгая радость, что Россия кредит одобрила. Ну а потом минус Янык, минус росссийский кредит, минус доллар по 8. Плюс расходы на армию. Могло быть и сильно хуже.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:51

ОВГЗ продают под 18%, неужели так выгодно вложат деньги?
Из опыта понятно что нет. Благо в руках станок и они как Попандопало ещё напечатают. Ведь ОВГЗешное МММ на Московии проходили в 1998 г.
Впечатление такое, что квартальная команда на форсаже гребёт по максимуму.
olegan
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:10

  MaximS написав:
Общий госдолг (внутренний+внешний+гарантированный государством) на январь 2014 составлял 73226 млн.долл.
В апреле 2019 уже было 79822 млн.долл:
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

Прекрасные усилия, ничего не скажешь...

Янукович довів долю внутрішнього боргу з 30 до майже 50%. Відсотки на внутрішній борг в 2-4 рази більше, ніж на зовнішній (при стабільному курсі, як тоді чи зараз).
Тому гривневі ОВДП набагато легше продати, саме через високі відсотки. Порошенко зменшив долю до 30% і підтримував її на протязі останніх 3-х років.
Нова влада вирішила повторити шлях Януковича, збільшуючи долю гривневого боргу, по шаленим відсоткам. Бо кредити МВФ не дає, і навряд чи дасть, з такою популістичною політикою. Все повторюється по другому колу. :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:21

Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі

Бувші радники Азарова і Януковика підказують шлях до комунізму. Потім в момент піднімуть курс до 30-40 і продадуть бакси і наб"ють кишені. Вже це проходили все. А народ біднішає...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 07:05

Re: Мінфін планує в майбутньому випускати виключно гривневі

  Ethereum написав:момент піднімуть курс до 30-40 і продадуть бакси і наб"ють кишені.

Пара вопросов:
1) где продадут баксы ? здесь в Украине ?
2) за что продадут ? за грн ?
Т.е. вы предполагаете, что они вложатся в "бумагу" и будут на ней сидеть. Смысл?

PS: в догоночку - я понимаю, что имея ресурс и ожидание рынка (!), они смогут качнуть бакс до 35, продать его, а потом на обратном ходе бакса до 28-30 откупиться опять в бакс и заработать на разнице, ну так это обычные валютные качели, регулярно наблюдаемые на нашем рынке. Ничего нового. Где "зрада" ?
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