Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2019 року склав 2 067,13 млрд грн або 81,92 млрд доларів.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:08
Держборг за місяць скоротився на півмільярда доларів
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Дивися повний текст Держборг за місяць скоротився на півмільярда доларів.
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