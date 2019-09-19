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Держборг за місяць скоротився
на півмільярда доларів

Держборг за місяць скоротився на півмільярда доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:08

Держборг за місяць скоротився на півмільярда доларів

Пропонуємо до обговорення:
Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2019 року склав 2 067,13 млрд грн або 81,92 млрд доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:08

"в течение августа 2019 года сумма долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 0,51 млрд грн, а в долларовом эквиваленте сократилась на 0,5 млрд долларов". Курс гривны к доллару США 1:1 или необходимо пояснение. При курсе $1=24,5грн в августе, внешний долг должен был сократиться на $0,021 млрд. Если в статье на опечатка, тогда расчеты Минфина - блеф.
sngorlov58
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