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Віце-прем'єр Федоров розповів,
коли Україна почне...

Віце-прем'єр Федоров розповів, коли Україна почне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:25

Віце-прем'єр Федоров розповів, коли Україна почне...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

Дивися повний текст Віце-прем'єр Федоров розповів, коли Україна почне працювати зі Smart-ID.
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ЭЦП можно и сейчас получить через П24 никуда не ходя.
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