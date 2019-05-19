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Працівникам заводу «Маяк»
умисно не виплачували...

Працівникам заводу «Маяк» умисно не виплачували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:35

Працівникам заводу «Маяк» умисно не виплачували...

Пропонуємо до обговорення:
Керівництво заводу «Маяк» умисно не виплачувало працівникам заробітну плату впродовж десяти місяців.

Дивися повний текст Працівникам заводу «Маяк» умисно не виплачували зарплату, - суд.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:35

Опасно не платить зарплату тем, кто производит оружие.
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