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Україна вже 1400 днів отримує газ тільки з ЄС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:59
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 27 вересня 2019 року Україна вже протягом 1400 днів не постачає газ для своїх потреб із Росії.
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