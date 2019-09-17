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SkyUp розпродає квитки
з Києва в Неаполь

SkyUp розпродає квитки з Києва в Неаполь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:47

SkyUp розпродає квитки з Києва в Неаполь

Пропонуємо до обговорення:
У SkyUp стартував продаж акційних квитків у напрямку Київ - Неаполь.

Дивися повний текст SkyUp розпродає квитки з Києва в Неаполь.
R2
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