RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де в Україні можуть з'явитися
концесійні дороги і...

Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:49

Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує розвивати концесію в Україні.

Дивися повний текст Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і скільки це коштує.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91073
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:49

Уже 20 лет одни и те же новости. Давайте про запасы газа в хранилищах, а то волнуюсь протянем ли.
kozlodoev
 
Повідомлень: 41
З нами з: 25.08.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:38

Емеля ушел, а дело его живет.
Эту байку, что дороги строить у нас дорого и убыточно и потому их нет, все уже стопиццот раз слышали.
Какой выход новый министр предлагает? :twisted:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6103
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2883 раз.
Подякували: 1783 раз.
 
Профіль
1
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні стартували продажі електромобіля Porsche Taycan
R2 » П'ят 27 вер, 2019 06:34
2 81
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 23:20
DoooM
В Україні введуть електронні водійські посвідчення і...
R2 » П'ят 27 вер, 2019 14:13
4 147
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 19:19
lite
Як в Україні за півроку змінилася ціна на газ для...
R2 » Чет 26 вер, 2019 18:49
6 348
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:25
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7315)
28.09.2019 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.