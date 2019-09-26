Міністр інфраструктури Владислав Криклій планує розвивати концесію в Україні.
Дивися повний текст Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і скільки це коштує.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:49
Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і...
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Дивися повний текст Де в Україні можуть з'явитися концесійні дороги і скільки це коштує.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:49
Уже 20 лет одни и те же новости. Давайте про запасы газа в хранилищах, а то волнуюсь протянем ли.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:38
Емеля ушел, а дело его живет.
Эту байку, что дороги строить у нас дорого и убыточно и потому их нет, все уже стопиццот раз слышали.
Какой выход новый министр предлагает?
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