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Чи обов'язковий спеціальний
знак автоцивілки на...

Чи обов'язковий спеціальний знак автоцивілки на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:29

Чи обов'язковий спеціальний знак автоцивілки на...

Пропонуємо до обговорення:
Кодексом про адмінпорушення не передбачено штрафу за відсутність спеціального знаку автоцивілки на вітровому склі.

Дивися повний текст Чи обов'язковий спеціальний знак автоцивілки на вітровому склі.
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