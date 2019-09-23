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Найбільші фінансові компанії України створили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:16
Пропонуємо до обговорення:
На сайті онлайн-звернень до президента України з'явилася петиція з проханням ветувати Закон №1053-1, що стосується впровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) і № 1073 - введення «кешбеку».
Дивися повний текст Найбільші фінансові компанії України створили онлайн-петицію проти Закону про РРО
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