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Найбільші фінансові
компанії України створили...

Найбільші фінансові компанії України створили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:16

Найбільші фінансові компанії України створили...

Пропонуємо до обговорення:
На сайті онлайн-звернень до президента України з'явилася петиція з проханням ветувати Закон №1053-1, що стосується впровадження РРО (реєстраторів розрахункових операцій) і № 1073 - введення «кешбеку».

Дивися повний текст Найбільші фінансові компанії України створили онлайн-петицію проти Закону про РРО.
R2
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