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Скільки потрібно працювати
українцям, щоб придбати...

Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:45

Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати...

Пропонуємо до обговорення:
Середньостатистичному українцю потрібно рік відкладати середню зарплату, щоб купити Daewoo Lanos або ВАЗ 2107

Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати Daewoo Lanos.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:45

Бред теоретика, сидящего в изолированном помещении и "питающегося" статитстическими "продуктами".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:31

  sena_2008atp написав:Бред теоретика, сидящего в изолированном помещении и "питающегося" статитстическими "продуктами".

Ну чё, взял два числа и поделил. Наверное, даже правильно. Откуда у среднестатистического бомжа, которому не нужно тратить деньги на еду, одежду, жильё и коммунальные услуги, возьмётся среднестатистическая зарплата, статистику представлять не обязательно.
moveton
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