Середньостатистичному українцю потрібно рік відкладати середню зарплату, щоб купити Daewoo Lanos або ВАЗ 2107
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Додано: Суб 28 вер, 2019 11:45
Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати...
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Дивися повний текст Скільки потрібно працювати українцям, щоб придбати Daewoo Lanos.
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:45
Бред теоретика, сидящего в изолированном помещении и "питающегося" статитстическими "продуктами".
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:31
Ну чё, взял два числа и поделил. Наверное, даже правильно. Откуда у среднестатистического бомжа, которому не нужно тратить деньги на еду, одежду, жильё и коммунальные услуги, возьмётся среднестатистическая зарплата, статистику представлять не обязательно.
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:57
Тот, кто присматривается к покупке авто явно работает не за среднюю зарплату.
Да и абсурд конечно что считают цену авто в средней зарплате без вычета расходов "на жизнь" (еда, комуналка и тд одежда).
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