На сьогоднішній день в Україні розслідування правопорушень у фінансовій сфері здійснює декілька органів.
Дивися повний текст Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують українцям?.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:18
Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують...
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Дивися повний текст Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують українцям?.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:19
Органов много, пользы мало. Необходимо професионально организовывать работу
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