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Віктор Бакула: Бюро фінансових
розслідувань. Що готують...

Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:18

Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день в Україні розслідування правопорушень у фінансовій сфері здійснює декілька органів.

Дивися повний текст Віктор Бакула: Бюро фінансових розслідувань. Що готують українцям?.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:19

Органов много, пользы мало. Необходимо професионально организовывать работу
bklochok
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