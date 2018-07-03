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Які країни найбільше
купують український шоколад

Які країни найбільше купують український шоколад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44

Які країни найбільше купують український шоколад

Пропонуємо до обговорення:
За вісім місяців цього року Україна експортувала шоколаду на 99 млн 24 тис. дол.

Дивися повний текст Які країни найбільше купують український шоколад.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44

так посмотришь на цифры, не такой уж Петро и шоколадный король, нужно еще больше шоколода!
Alex_Yu
 
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