За вісім місяців цього року Україна експортувала шоколаду на 99 млн 24 тис. дол.
Дивися повний текст Які країни найбільше купують український шоколад.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44
Які країни найбільше купують український шоколад
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Дивися повний текст Які країни найбільше купують український шоколад.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44
так посмотришь на цифры, не такой уж Петро и шоколадный король, нужно еще больше шоколода!
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:46
то что производит петя по большей части не шоколад, а сладкие плитки...
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