За вісім місяців цього року Україна експортувала шоколаду на 99 млн 24 тис. дол.
Дивися повний текст Які країни найбільше купують український шоколад.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44
Які країни найбільше купують український шоколад
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Дивися повний текст Які країни найбільше купують український шоколад.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44
так посмотришь на цифры, не такой уж Петро и шоколадный король, нужно еще больше шоколода!
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:46
то что производит петя по большей части не шоколад, а сладкие плитки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:52
Тракторист
Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм.
Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:48
Что это за польский шоколад, который больше всего импортируется в Украину ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 29 вер, 2019 13:40
какао на первом месте мало о чём говорит, так как самый дорогой продукт, который делает шоколад шоколадом - это какао-масло, которого раньше по стандартам СССР в таком шоколаде должно было быть не менее 35%, а сейчас дай бог что бы набралось 20%...
а сахар вероятно в составе был на втором месте? кстати до внедрения европейских нормативов сахар в чёрном украинском шоколаде был как правило только на 3-м месте...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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