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Які країни найбільше купують український шоколад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44
Пропонуємо до обговорення:
За вісім місяців цього року Україна експортувала шоколаду на 99 млн 24 тис. дол.
Дивися повний текст Які країни найбільше купують український шоколад
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R2
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Додано: Суб 28 вер, 2019 14:44
так посмотришь на цифры, не такой уж Петро и шоколадный король, нужно еще больше шоколода!
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Alex_Yu
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Додано: Суб 28 вер, 2019 20:46
Alex_Yu написав:
так посмотришь на цифры, не такой уж Петро и шоколадный король, нужно еще больше шоколода!
то что производит петя по большей части не шоколад, а сладкие плитки...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Тракторист
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:52
Тракторист
Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм.
Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...
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DoooM
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:48
Что это за польский шоколад, который больше всего импортируется в Украину ?
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:40
DoooM написав:Тракторист
Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм.
Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...
какао на первом месте мало о чём говорит, так как самый дорогой продукт, который делает шоколад шоколадом - это какао-масло, которого раньше по стандартам СССР в таком шоколаде должно было быть не менее 35%, а сейчас дай бог что бы набралось 20%...
а сахар вероятно в составе был на втором месте? кстати до внедрения европейских нормативов сахар в чёрном украинском шоколаде был как правило только на 3-м месте...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Нед 29 вер, 2019 15:51
DoooM написав:Тракторист
Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм.
Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...
Мало ли что там напишут. Надо на вкус оценивать. Органолептически на всём отечественном шоколаде, в том числе и на петином, на первом месте надо писать сахар.
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warlamp
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:01
freeze написав:
Что это за польский шоколад, который больше всего импортируется в Украину ?
Ferrero? Фабрики в Украине нет, ближайшая в Польше. Да и чисто польские марки уже появляются на украинских полках.
Наверняка там статистика не только по шоколадным плиткам, а и по конфетам.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:18
warlamp написав: DoooM написав:Тракторист
Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм.
Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...
Мало ли что там напишут. Надо на вкус оценивать. Органолептически на всём отечественном шоколаде, в том числе и на петином, на первом месте надо писать сахар.
Как раз эта оценка и позволяет понять, что у нас достаточно высокое качество шоколада - Рошен, Миллениум, Корона. Остальное- избитые штампы, что "все наше- плохое"
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SMOKE
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Додано: Нед 29 вер, 2019 16:24
SMOKE написав:
Как раз эта оценка и позволяет понять, что у нас достаточно высокое качество шоколада - Рошен, Миллениум, Корона. Остальное- избитые штампы, что "все наше- плохое"
смотря с чем сравнивать... содержание какао-масла в хорошем шоколаде 30% лет назад было 35%, а сейчас максимум 20%...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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