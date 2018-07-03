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Які країни найбільше
купують український шоколад

Які країни найбільше купують український шоколад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 16:48

  SMOKE написав:
  warlamp написав:
  DoooM написав:Тракторист
Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм.
Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...

Мало ли что там напишут. Надо на вкус оценивать. Органолептически на всём отечественном шоколаде, в том числе и на петином, на первом месте надо писать сахар.

Как раз эта оценка и позволяет понять, что у нас достаточно высокое качество шоколада - Рошен, Миллениум, Корона. Остальное- избитые штампы, что "все наше- плохое"


Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.
warlamp
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