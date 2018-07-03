Які країни найбільше купують український шоколад

Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
DoooM написав:Тракторист Вчера купил плитку "Рошен" чёрный шоколад. Там в составе какао на первом месте, в отличие от сахара, как у других укр. производителей. Мне ещё нравится черный шоколад "Корона", там с составом тоже всё норм. Хотел было взять АВК, или Свиточ, но там больше сахара чем шоколада, хотя и написано 50%+ какао...
Мало ли что там напишут. Надо на вкус оценивать. Органолептически на всём отечественном шоколаде, в том числе и на петином, на первом месте надо писать сахар.
Как раз эта оценка и позволяет понять, что у нас достаточно высокое качество шоколада - Рошен, Миллениум, Корона. Остальное- избитые штампы, что "все наше- плохое"
Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.