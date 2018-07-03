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Які країни найбільше
купують український шоколад

Які країни найбільше купують український шоколад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:26

Погуглить - не?
Тест: черный шоколад. Любителям черного шоколада посвящается
https://test.org.ua/tests/food/102
Alex12345
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:51

  warlamp написав: Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.

Вы забыли уточнить:
но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад премиум-сегмента за х5 денег
. Продукция массового сегмента +/- одинаковая.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 17:57

  warlamp написав:Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.

что касается европейского шоколада, то в последние годы и там всё труднее найти хороший шоколад - жадность олигархов не имеет национальной окраски, жадность интернациональна...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 20:14

  Alex12345 написав:Погуглить - не?
Тест: черный шоколад. Любителям черного шоколада посвящается
https://test.org.ua/tests/food/102


Вот более свежий тест. Рошена и Короны там и близко нет, видимо не считают за шоколад.
https://www.academyofchocolate.org.uk/awards/
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 20:56

  warlamp написав:
  SMOKE написав:Как раз эта оценка и позволяет понять, что у нас достаточно высокое качество шоколада - Рошен, Миллениум, Корона. Остальное- избитые штампы, что "все наше- плохое"


Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.

Дешевый понт. В силу работы очень часто в офисе бывает таблерон и Риттер. Наш шоколад от этого не кажется хуже. Просто наши люди боятся признаться, что им нравится что-то "наше". Это как смешные понты про хороший кофе только в Старбакс. Жертвы маркетинга и социальной желательности. У меня кофемашина дома среднего класса делает такой же кофе, ничуть не хуже.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:16

  SMOKE написав:
  warlamp написав: Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.

Дешевый понт. В силу работы очень часто в офисе бывает таблерон и Риттер. Наш шоколад от этого не кажется хуже. Просто наши люди боятся признаться, что им нравится что-то "наше". Это как смешные понты про хороший кофе только в Старбакс. Жертвы маркетинга и социальной желательности. У меня кофемашина дома среднего класса делает такой же кофе, ничуть не хуже.


Соглашусь
Одно время ради интереса покупал в дьютиках разные шоколады ... не нашел ни одного, который бы чем-то запомнился - хоть 4 евро плитка стоит, хоть 14. Больше картинки вспоминаются или оригинальная форма.
Про кофе - тут еще много зависит от того, как готовить. Хоть понты со Старбаксом смешны. Точнее, даже не столько смешно, сколько грустно, когда заплатить 4-5 евро за чашку кофе становится показателем какого-то уровня :(
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 21:18

  warlamp написав:
  Alex12345 написав:Погуглить - не?
Тест: черный шоколад. Любителям черного шоколада посвящается
https://test.org.ua/tests/food/102


Вот более свежий тест. Рошена и Короны там и близко нет, видимо не считают за шоколад.
https://www.academyofchocolate.org.uk/awards/


Офигеть тест.

А кто там вообще из ширпотреба есть? Lindt, Ferrero, Toblerone, Godiva, Ritter, Ghirardeli, GuyLian - нету.
Какие-то крафтовые изыски там.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 22:12

  SMOKE написав:Это как смешные понты про хороший кофе только в Старбакс.

В пересчете на миллилитры большой латте в польском Старбаксе стоит столько же, как и "большой" латте в обычной кофейне в Белой Церкви.
Gastarbaiter
 
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