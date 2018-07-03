Які країни найбільше купують український шоколад

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SMOKE написав:Как раз эта оценка и позволяет понять, что у нас достаточно высокое качество шоколада - Рошен, Миллениум, Корона. Остальное- избитые штампы, что "все наше- плохое"
Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.
Дешевый понт. В силу работы очень часто в офисе бывает таблерон и Риттер. Наш шоколад от этого не кажется хуже. Просто наши люди боятся признаться, что им нравится что-то "наше". Это как смешные понты про хороший кофе только в Старбакс. Жертвы маркетинга и социальной желательности. У меня кофемашина дома среднего класса делает такой же кофе, ничуть не хуже.
warlamp написав: Рошен и Корона могут сойти за шоколад, но только до того момента пока не попробуете французский , итальянский, швейцарский или бельгийский шоколад.
Дешевый понт. В силу работы очень часто в офисе бывает таблерон и Риттер. Наш шоколад от этого не кажется хуже. Просто наши люди боятся признаться, что им нравится что-то "наше". Это как смешные понты про хороший кофе только в Старбакс. Жертвы маркетинга и социальной желательности. У меня кофемашина дома среднего класса делает такой же кофе, ничуть не хуже.
Соглашусь Одно время ради интереса покупал в дьютиках разные шоколады ... не нашел ни одного, который бы чем-то запомнился - хоть 4 евро плитка стоит, хоть 14. Больше картинки вспоминаются или оригинальная форма. Про кофе - тут еще много зависит от того, как готовить. Хоть понты со Старбаксом смешны. Точнее, даже не столько смешно, сколько грустно, когда заплатить 4-5 евро за чашку кофе становится показателем какого-то уровня