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Введення в експлуатацію житла в Україні за 9 міс....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:42
Пропонуємо до обговорення:
Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-вересня 2018 року скоротилося на 15,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 5 млн 231 тис. кв. м.
Дивися повний текст Введення в експлуатацію житла в Україні за 9 міс. скоротилося на 15,6% - Держстат
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:42
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