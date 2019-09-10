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У 2018 введення в експлуатацію
нежитлових приміщень було...

У 2018 введення в експлуатацію нежитлових приміщень було...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:47

У 2018 введення в експлуатацію нежитлових приміщень було...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Дивися повний текст У 2018 введення в експлуатацію нежитлових приміщень було у 3 рази меншим за введення житла.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:47

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