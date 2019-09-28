Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Дивися повний текст У 2018 введення в експлуатацію нежитлових приміщень було у 3 рази меншим за введення житла.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 17:47
У 2018 введення в експлуатацію нежитлових приміщень було...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2018 введення в експлуатацію нежитлових приміщень було у 3 рази меншим за введення житла.
Додано: Суб 28 вер, 2019 17:47
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:37
Взагалі існують відмінності введення в експлуатацію будинків різного класну наслідків будівництва і виду використання, таких як: садових, житлових, дачних. Тим більше в Україні в 2020 році процедура дещо змінилася, кому цікаво про це дізнатися, до Вашої уваги стаття:
<a href="http://legalhome.com.ua/ua/informatsiia-dlia-zamovnykiv-posluh-uzakonennia/vvedennia-bydunky-explyataciy">введення в експлуатацію.</a>
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:39
Відносно інформації про введення в експлуатацію житлового будинку, особливості та нюанси в 2020-2021 році, є інформативна стаття: <a href="http://chp.com.ua/zakon-i-pravo/item/67467-vvedennya-v-ekspluatacyu-zhitlovogo-budinku">введення в експлуатацію житлового будинку</a>
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