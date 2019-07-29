У вересні Київстар підключив до швидкісного мобільного інтернету ще 116 населених пунктів.
Дивися повний текст \"Київстар\" підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 10 областях України.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:56
"Київстар" підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 10...
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Дивися повний текст \"Київстар\" підключив до 4G ще 116 населених пунктів у 10 областях України.
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:56
Киевстар - г-но, в 20 км от Запорожья на магистральной трассе даже эджа нет, 100 байт-с
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