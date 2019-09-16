Через спекотне літо аграрії зібрали набагато менше продуктів рослинного походження, що призвело до зростання цін.
Дивися повний текст Як змінилася ціна на рослинні продукти за рік.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 21:24
Як змінилася ціна на рослинні продукти за рік
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Дивися повний текст Як змінилася ціна на рослинні продукти за рік.
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:24
"цена на картофель подскочила почти в два раза (на 98,7%), так как урожай в этом году меньше на 8,3%"
Страшно подумать на сколько бы подскочила, если бы урожай был меньше тоже в два раза. Точно дороже золота бы стал.
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