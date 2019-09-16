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Як змінилася ціна на
рослинні продукти за рік

Як змінилася ціна на рослинні продукти за рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:24

Як змінилася ціна на рослинні продукти за рік

Пропонуємо до обговорення:
Через спекотне літо аграрії зібрали набагато менше продуктів рослинного походження, що призвело до зростання цін.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:24

"цена на картофель подскочила почти в два раза (на 98,7%), так как урожай в этом году меньше на 8,3%"
Страшно подумать на сколько бы подскочила, если бы урожай был меньше тоже в два раза. Точно дороже золота бы стал.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:23

Найгірша ситуація із картоплею та плодовими культурами. За даними Держстату, ціна на картоплю підстрибнула майже вдвічі (на 98,7%), тому що врожай цього року менший на 8,3%. У магазинах овоч подорожчав, і його вартість стартує від 20 грн за 1 кг.
Не краща ситуація із яблуками, персиками та іншими плодовими культурами, які навесні під час цвітіння були «опалені» приморозками. Вже зараз ціни на яблука підстрибнули на 23,1% порівняно із минулим роком, і найдешевші яблука можна знайти за ціною від 17 грн за 1 кг.

Что-то странное творится в житнице Европы - на нижегородских рынках (Харьков -50 градус широты/Нижний Новгород - 56-ой, т.е. на 660 км севернее), картошка от 12 руб/кг, яблоки от 30-ти. И все исключительно местное.
Волгарь
 
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