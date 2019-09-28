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В Україні зросли борги
по зарплатах – Держстат

В Україні зросли борги по зарплатах – Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 00:34

В Україні зросли борги по зарплатах – Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Протягом серпня поточного року в Україні майже на 3% зріс борг по заробітній платі у порівнянні з липнем.

Дивися повний текст В Україні зросли борги по зарплатах – Держстат.
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