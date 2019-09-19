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Економіст назвав небезпеки в податкових нововведеннях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 вер, 2019 07:45
Пропонуємо до обговорення:
Податкове навантаження на малий і середній бізнес збільшить трудову міграцію і безробіття.
Дивися повний текст Економіст назвав небезпеки в податкових нововведеннях
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Додано: Нед 29 вер, 2019 07:45
При чём малый бизнес к добыче руды???
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