36% пенсіонерів хочуть виїхати з країни назавжди.
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки (інфографіка).
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59
Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...
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Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки (інфографіка).
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59
Вернуть украденные и разграбленные предприятия, наказать виновных в их развале, создать рабочие места, поднять уровень села, заслужить власти доверие у народа и желающих выехать будет меньше
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