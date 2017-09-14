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Скільки українських пенсіонерів
виїжджає на заробітки...

Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59

Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...

Пропонуємо до обговорення:
36% пенсіонерів хочуть виїхати з країни назавжди.

Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59

Вернуть украденные и разграбленные предприятия, наказать виновных в их развале, создать рабочие места, поднять уровень села, заслужить власти доверие у народа и желающих выехать будет меньше
bklochok
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