36% пенсіонерів хочуть виїхати з країни назавжди.
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки (інфографіка).
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Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59
Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українських пенсіонерів виїжджає на заробітки (інфографіка).
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:59
Вернуть украденные и разграбленные предприятия, наказать виновных в их развале, создать рабочие места, поднять уровень села, заслужить власти доверие у народа и желающих выехать будет меньше
Додано: Нед 29 вер, 2019 17:10
В то же время новая команда предлагает отвязать пенсии от прожиточного минимума. То есть цены летят вверх, прожиточный минимум будет расти, а пенсии будут заморожены. И даже всю жизнь пропахавший и проплативший взносы человек со стажем гораздо больше необходимого получит меньше официального прожиточного минимума (так как сейчас вот, к примеру, моя мама с 37-летним стажем получает 2000 гривен, что лишь чуть больше прожиточного минимума, а что будет после роста этого минимума вдвое, когда повышения пенсий по их бюджету не стоит ждать аж до декабря 2020-го?). То есть они официально подпишутся под тем, что государство не выполняет свои функции! Но тогда надо уменьшать налоги и отправлять людей, что говорится, в свободное финансовое плавание, если государство расписывается в своей немощности, они же, наоборот, в лице гетьманцова как сеньоры Помидоры взялись выдумывать новые налоги, да еще и начислять налоги и штрафы задним числом на доходы и даже расходы, вопреки презумпции невиновности, неимению законами обратной силы, срокам давности и здравому смыслу! Проспонсируйте беню, называется! Сколько мы еще будем это терпеть?
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